Белград, 26 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Сербские власти арестовали трех человек по подозрению в контрабанде людьми, после того как 77 мигрантов были найдены спрятанными в грузовых автомобилях, заявило министерство обороны Сербии, сообщает 26 декабря Reuters.

Freedom House Мигранты на сербско-венгерской границе

Сербия была перевалочным пунктом для мигрантских потоков последние годы, когда сотни тысяч людей, спасающихся от войн и нищеты на Ближнем Востоке и Азии отправлялись в путь через Балканы, чтобы достичь Европейского союза.

Этот путь был фактически закрыт в марте, но с тех пор сербские власти сообщили, что более 110 000 мигрантов прошли через страну и продолжают проходить в настоящий момент незаконно.

Полиция и военные задержали двух человек в центральной Сербии в попытке контрабанды 36 мигрантов из Афганистана и Мали. Они находились в задней части крупного фургона.

В другом случае в том же регионе, 41 мигрант был найден в грузовом автомобиле с немецкими номерами.

По данным агентства ООН по беженцам, около 7000 мигрантов оседают в лагерях для беженцев в Сербии, многие платят контрабандистам, чтобы попасть из Турции в ЕС через Македонию и Болгарию.

После создания в июле 2016 года специальной группы, контролирующей границу с Македонией и Болгарией, было предотвращено проникновения около 18 000 нелегальных мигрантов, 114 контрабандистов арестовано.