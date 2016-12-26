Москва, 26 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Объем выданных ипотечных кредитов в России за 10 месяцев 2016 г. увеличился на 31,9%, по сравнению аналогичным периодом 2015 г. Объем задолженности по ипотечным кредитам физических лиц с начала года увеличился на 11,3%, в том числе объём задолженности в рублях увеличился на 13,1%, в иностранной валюте — уменьшился на 38,8%. Такие данные опубликованы в мониторинге о текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года, сообщили в Минэкономразвития РФ.

401(K) 2012 Кредитование

Удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам снизился за октябрь с 1,68% до 1,66% от общего портфеля. На начало года этот показатель составил 1,7%. Удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам в рублях сохранился на уровне сентября и составил 1,11% к рублевому портфелю. На начало года этот показатель составил 1,04%. Удельный вес просроченной задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте увеличился за октябрь с 30,35% до 31,12% к валютному портфелю. На начало года этот показатель составил 20,4%.

Темпы роста кредитования населения замедлились более чем в 4 раза, по сравнению с началом года и составили 12,4% г/г в октябре 2016 г. против 79,2% г/г в январе 2016 г. Снижение кредитной активности населения связано с падением третий год подряд реальных располагаемых доходов населения и высокой реальной ставкой кредитования.