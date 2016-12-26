Москва, 26 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. «Уходящий год для нашей атомной отрасли можно оценить как нейтральный, — считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. — Продолжали строить энергоблоки. Коэффициент установленной мощности по атомным станциям в этом году вырос до 87−88%. И это не может не радовать. Мы поэтапно учимся использовать установленную мощность все лучше и лучше. Доля выработки атома от всей электроэнергии в России растет — добралась почти до 20% (напомню, что еще в 2012-м году это было 15%). Выработка электроэнергии собственно на атомных станция тоже растет».

风之清扬, Строительство Тяньваньской АЭС

«Понятно, что мы сталкиваемся с политическими факторами, — отметил эксперт. — Например, проект Аккую в Турции в свое время оказался под угрозой закрытия в связи с ухудшением отношений России и Турции. Но сейчас пуск энергоблока снова стоит в планах и, поэтому, видимо, строительство возобновится. Важно, что завершен пуск шестого энергоблока Нововоронежской атомной электростанции. Это очень значимо, потому как это первый в мире энергоблок полностью нового поколения, он по безопасности эксплуатации соответствует требованиям МАГАТЭ, которые были обновлены уже после Фукусимы. То есть, на блоке имеется пассивная система безопасности, дополнительные системы, которые функционируют без участия людей. В августе Нововоронежская АЭС подала первый ток в энергетическую систему, а в конце октября энергоблок вывели на полную мощность. То есть, можно надеяться, что в будущем все энергоблоки будут вводиться в строй уже с постфукусимскими требованиями».

«Конечно, хотелось бы наращивать еще больше объем ввода мощностей в строй, но экономические условия в этом году были непростыми, — напомнил Абелев. — И, тем не менее, Росатом нарастил свой портфель зарубежных контрактов. На десятилетний период объем их составляет примерно 120−130 млрд долларов. Это более 30 энергоблоков по всему миру, еще в 2015-м году были подписаны контракты на строительство атомной станции в Бангладеш, продолжается сотрудничество с Индией, построен и сдан второй энергоблок АЭС «Куданкулам». То есть, можно сказать, что с этой точки зрения отката назад не произошло».

«Для меня основной новостью этого года является ввод Атоммаша в строй — первый за долгие годы выпуск полного комплекта оборудования для «атомного острова» на Белорусскую АЭС. Продолжалось строительство АЭС в Тяньване в Китае, — подчеркнул он. — Плюс активное развитие забытого было со времен развала СССР атомного ледокольного флота. В первую очередь в рамках крупного проекта Новатэка по доставке сжиженного природного газа из порта Сабетта на Ямале. Контракт по поставкам сжиженного природного газа заключен аж до 2040-го года. Причем, я так понимаю, что газ этот пойдет не только на восток, но и на запад тоже. Это очень хорошая история для отрасли в целом».

«Еще один важный момент — это успешное завершение федеральной целевой программы по ядерной радиационной безопасности. В этом году была принята новая программа ядерной радиационной безопасности до 2030 года, в рамках которой Росатому предстоит выполнить огромный объем работ, — рассказал он. — Если говорить о положении России на мировом рынке, то по количеству сооружаемых атомных энергетических станций мы, понятно, занимаем первое место. По генерации атомной электроэнергии — входим в тройку лидеров. Почти треть мирового рынка по обогащению урана и пятая часть мирового рынка ядерного топлива — у России. В этом смысле 2016 год можно оценить как позитивный».