Москва, 26 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать, — сказал Володин. — Буду делать все для того, чтобы наши отношения в рамках Союза развивались, чтобы парламент Белоруссии и России как можно эффективнее решал задачи гармонизации и унификации законодательства».

Отметим, что спикер Госдумы избирается на этот пост по традиции, которой уже почти 20 лет. Вопрос избрания согласован с белорусской стороной.

Заместителем председателя стал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

В Госдуме проходят мероприятия пятьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также будет принят бюджет Союзного государства на 2017 год. Кроме того, парламентарии намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.