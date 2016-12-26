Выборг, Ленинградская область, 26 декабря, 2016, 16:20 — ИА Регнум. На Выборгском судостроительном заводе 26 декабря передали заказчику новый дизельный ледокол «Новороссийск». Заказчиком судна стало ФГУП «Росморпорт».

Vyborgshipyard.ru Ледокол проекта 21 900 М

«Ледокол, чья мощность позволяет преодолевать льды толщиной до 1,5 метров, направлен на дежурство в акваторию Балтийского моря», — сообщили сегодня в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Новороссийск» стал третьим ледоколом проекта 21 900 М, построенным по заказу «Росморпорта». Головной ледокол «Владивосток» был передан заказчику в октябре 2015 года, второй в серии — «Мурманск» — в декабре 2015 года.

Ледоколы данного проекта могут использоваться для проводки судов в сложной ледовой обстановке, а также при буксировке, тушении пожаров на плавучих объектах, в спасательных операциях на море.

Водоизмещение ледокола при максимальной осадке составляет 14,3 тысячи тонн, длина судна — 119,8 метра, ширина — 27,5 метра, скорость хода на чистой воде — 17 узлов.

«Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Запада России. С 1948 года судоверфь в Выборге построила 210 судов различного назначения суммарным водоизмещением 1,55 миллиона тонн.