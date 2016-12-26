Кишинёв, 26 декабря, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон принес соболезнования российскому народу в связи с крушением самолета ТУ-154 Минобороны РФ в Черном Море. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с соболезнованиями также выступили премьер-министр Молдавии Павел Филип и глава МИД Андрей Галбур.

motywacja24 Самолет

«Большинство пассажиров упавшего самолета были музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению Посольства Российской Федерации в Молдове. Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдовы скорбит вместе с вами», — написал на своей странице в Facebook Додон.

Премьер Филип в послании молдавскому коллеге Дмитрию Медведеву написал: «В моменты столь драматических событий мы не можем оставаться равнодушными. От имени правительства Республики Молдова выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям и близким погибших. Мы разделяем скорбь всех, кто пострадал в этой трагедии».

26 декабря в России объявлен День траура по погибшим при крушении самолета Ту-154, который летел в Сирию. В самолете находились 92 человека: большинство — артисты Ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных. Также на борту лайнера находились журналисты и врач, общественный деятель Елизавета Глинка — доктор Лиза. Выжить не удалось никому.

По факту крушения возбуждено и расследуется уголовное дело. Среди приоритетных версий — ошибка пилотирования либо техническая неисправность.