Рига, 26 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Сергей Виноградов. Нищие. 1899

В Латвии в ноябре 2016 года продолжился рост числа зарегистрированных нуждающихся людей, заявили в Министерстве благосостояния, сообщает LETA.

Так, в ноябре 2016 года, статус нуждающихся имели 2,36% населения, в октябре — 2,34%, в сентябре нуждающихся было 2,31%. Таким образом, жителей, получивших статус нуждающихся, в ноябре в Латвии было зарегистрировано 46 060, что на 276 больше, чем в октябре.

Стоит отметить, что по данным Центрального статистического управления Латвии, в ноябре 2016 года, по сравнению с октябрем, также уменьшилась и численность населения Латвии — на 1500 человек. В ноябре, по официальным данным, в стране проживало 1 955 700 человек.

Также сообщается, что в ноябре на пособия по социальной помощи истрачено 2,81 млн евро. Больше всего денег истрачено на квартирные пособия — 1,18 млн евро.

Напомним, согласно определению правил Кабинета министров №299, семье предоставляется статус нуждающейся, если официальный доход семьи за последние три месяца не превышает 128 евро в расчете на одного члена семьи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции, по недавно опубликованному исследованию Eurostat, находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. В соседних с Латвией странах Прибалтики уровень благосостояния оказался значительно выше, чем в Латвии. Так, в Литве угрозе бедности подвержены 21,6% горожан и 32,4% жителей села, в Эстонии — 25% и 26,5%.

Стоит добавить, что самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Такие результаты показал опрос, проведенный Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS, в феврале 2016 года. По итогам опроса, 53,3% назвали главной угрозой для Латвии — бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.