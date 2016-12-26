Москва, 26 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 5,56 копейки и составил 60,9084 рубля.

Курс евро к рублю поднялся на 1,86 копейки — до 63,7285 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 11,42 копейки — до 62,1774 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря биржевой курс рубля растёт к доллару США и евро. По состоянию на 10:59 мск, доллар США потерял 15,55 копейки к рублю и составил 60,8850 рубля. Евро к этому времени подешевел на 10,25 копейки и опустился до 63,7 рубля.