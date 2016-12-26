Ярославль, 26 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура сочла незаконным ограничение в допуске переславских журналистов на заседание городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в редакции газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» со ссылкой на ответ ведомства.

Удостоверение журналиста

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 ноября на заседание Переславской городской думы не допустили представителей местных СМИ. По словам корреспондента газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» Натальи Власовой, такое решение накануне принял Совет думы, сославшись на лимит свободных мест в помещении. При этом в заседании принял участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, который лично представил нового руководителя городской администрации.

«Между тем, на фотографии с заседания видно, что свободные места в зале есть. Кроме того, на заседании присутствуют председатель Общественной палаты Иван Анюховский и прокурор Андрей Фольц, хотя среди приглашенных для обсуждения вопросов в повестке их фамилий нет», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Наталья Власова.

Как констатировала прокуратура, решение по количеству приглашенных лиц для участия в заседании было принято председателем городской Думы самостоятельно. При этом представители региональной прессы были беспрепятственно допущены в зал заседания. А вот переславским журналистам указали на дверь и предложили брать информацию из публикаций и сюжетов региональной прессы.

Ситуация вызывала возмущение переславского журналистского сообщества. Представители СМИ сочли, что их «втоптали в грязь» и выразили намерение добиться официальных извинений от депутатов. Кроме того, решение Совета думы они попросили оценить прокуратуру.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях городской думы нарушения Конституции РФ, а также целого ряда статей федеральных законов «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и «О средствах массовой информации».

«Действиями городской Думы по недопуску переславских средств массовой информации на очередное заседание городской Думы были нарушены права и свободы журналистов, что препятствует осуществлению ими прав свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, создает препятствия для осуществлению им своей профессиональной деятельности, право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления путем присутствия на заседаниях органа местного самоуправления. Ограничение в допуске на заседание Думы журналистов противоречит принципам открытости информации на свободный поиск и получение информации о деятельности органов местного самоуправления и свободном доступе к такой информации… так как доступ к такой информации может быть ограничен не Регламентом Думы, а лишь сведениями, составляющими государственную или служебную тайну», — говорится в официальном ответе прокуратуры на обращение журналистов.

По итогам проверки в адрес председателя городской Думы Сергея Корниенко внесено представление об исправлении нарушений. Как отмечает Наталья Власова, он взял ответственность за случившееся на себя, но извиниться перед журналистами пока не успел.

«Он сказал, что очень сожалеет о случившемся, что это было одно из самых плохих решений, которые он принимал в своей жизни. Но слов извинений перед журналистами и перед жителями мы так и не услышали», — резюмирует Наталья Власова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.