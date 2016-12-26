Москва, 26 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Участникам поисково-спасательной операции в Чёрном море удалось обнаружить на дне фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154. В настоящее время рассматриваются варианты подъема корпуса самолета, передает 26 декабря «Лайф».

Unsplash Обломки самолета

Объект, похожий на фюзеляж самолета, был обнаружен сонаром на дне моря на расстоянии 1,7 км от берега. В этом месте глубина составляет 27 м. Водолазы обследовали объект и подтвердили, что это — корпус упавшего самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве основных версий крушения самолета Ту-154 над Черным морем названы четыре: техническая неисправность, некачественное горючее, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотов. В ФСБ заявили о выявлении свидетелей падения самолета в море и обнаружении видеозаписи происшествия.

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