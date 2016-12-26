Водолазы обнаружили на морском дне фюзеляж упавшего Ту-154
Москва, 26 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Участникам поисково-спасательной операции в Чёрном море удалось обнаружить на дне фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154. В настоящее время рассматриваются варианты подъема корпуса самолета, передает 26 декабря «Лайф».
Объект, похожий на фюзеляж самолета, был обнаружен сонаром на дне моря на расстоянии 1,7 км от берега. В этом месте глубина составляет 27 м. Водолазы обследовали объект и подтвердили, что это — корпус упавшего самолета.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве основных версий крушения самолета Ту-154 над Черным морем названы четыре: техническая неисправность, некачественное горючее, попадание в двигатель посторонних предметов и ошибка пилотов. В ФСБ заявили о выявлении свидетелей падения самолета в море и обнаружении видеозаписи происшествия.
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