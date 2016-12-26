Москва, 26 декабря, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Радиолокационное изображение зоны крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ опубликовано институтом космических исследований РАН.

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Изображение было снято в 6:31 мск с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство).

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море вблизи Сочи через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 92 человека, большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова.В настоящее время рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, из-за которого двигатели самолета могли потерять мощность или отказать, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта.

Для рассмотрения версии теракта не найдено достаточного количества фактов.