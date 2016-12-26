Архангельск, 26 декабря, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Центр судоремонта «Звездочка» /входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация/ передал Военно-морскому флоту России большую атомную подводную лодку «Подмосковье» после завершения ремонта и модернизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Mil.ru Атомная подводная лодка

Работы по подготовке корабля к выходу в море Центр судоремонта завершил в октябре 2016 года. В ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект, высокое качество работы корабелов Центра судоремонта и предприятий-контрагентов.

В церемонии подписания приемного акта приняли участие представители Главного командования ВМФ, Командования Северного флота, Беломорской ВМБ, руководители Объединенной судостроительной корпорации, ЦС «Звездочка», ЦКБ МТ «Рубин», СПО «Арктика», НПО «Аврора», АО «Северный рейд» и других предприятий-контрагентов, внесших существенный вклад в выполнение государственного заказа.

Церемония подписания началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря.