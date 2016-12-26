Мурманск, 26 декабря, 2016, 14:15 — ИА Регнум.



Mil.ru Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

В Североморск прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, корабль проходил ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске.

«В октябре-ноябре 2016 года экипаж крейсера успешно выполнил программу приемо-сдаточных ходовых испытаний, — напомнил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — После тщательной проверки всех систем и механизмов в реальных морских условиях обновлённый крейсер был передан Северному флоту».

Серга пояснил, что «Центр судоремонта «Звёздочка» произвёл восстановление технической готовности ракетного крейсера и модернизацию систем управления вооружением, радиотехнических комплексов и комплексов связи. Также был осуществлён капитальный ремонт жилых и служебных помещений.

Отметим, «Маршал Устинов» — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль был заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошёл в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».

Его длина — 186 метров, ширина — 20,8 метров, максимальная скорость 32 узла, экипаж — около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» — на Черноморском флоте, «Варяг» — на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» — на Северном.