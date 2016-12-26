Ленинградская область, 26 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Чиновники Ленинградской области могут начать переезд в Гатчину уже в 2017 году. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. Он пояснил, что Гатчину ждут серьёзные инвестиции в следующем году — в благоустройство, инженерную инфраструктуру и реконструкцию.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Именно в Гатчине в 2017 году пройдут главные мероприятия в связи с 90-летием Ленинградской области.

«Возможно, в следующем году первые комитеты правительства Ленобласти перейдут на постоянную дислокацию в Гатчину. Мы все-таки ставим перед собой цель постепенного перевода ряда органов управления в Гатчину», — сказал Дрозденко.

При этом официальной столицей Ленобласти Гатчина не станет, подчеркнул он, так как для этого ещё многое нужно сделать. На данный момент продолжаются переговоры с Министерством обороны о передаче зданий оборонного ведомства Ленобласти.

«Переговоры идут тяжело и, на наш взгляд, не очень понятно для нас. Потому что мы просим освободить Министерство обороны от ненужных затрат на содержание пустых зданий и сооружений, передать нам комплекс зданий в Гатчине, чтобы мы могли их отреставрировать и там разместить наши учреждения», — заметил Дрозденко.

Напомним, в настоящее время у Ленобласти нет столицы, а органы власти региона расположены в соседнем Санкт-Петербурге. О необходимости обзавестись собственной столицей говорили давно, звучали и предложения сделать столицей именно Гатчину.

Гатчина является крупнейшим населенным пунктом Ленинградской области с населением более 95 тыс. человек, а также административным центром Гатчинского района. Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти.