Москва, 26 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ предложили проводить ежегодный крестный ход по всей России. Такую идею озвучили на всероссийской конференции «Крестоходчество как форма социальной консолидации и духовной мобилизации», сообщили в ОП РФ.

Николай Иванович Барсуков Крестный ход

Инициатором выступил заместитель председателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин. По его словам, «для некоторых крестоходчество является только данью традиции, но изначально крестные ходы были церковно-общественным делом».

Он отметил актуальность темы, заявив, что в современной России во многих епархиях возрождается крестоходческое движение. «Наряду с исторически сложившимися традиционными крестными ходами появляются новые крестные ходы. Из года в год растет число верующих, которые принимают в них участие. Крестный ход становится социально значимым явлением, примером консолидации и мобилизации общества, это неотъемлемая часть развития гражданского общества», — отметил общественник.

Пелин заверил, что все озвученные предложения будут зафиксированы в итоговой резолюции. Одним из них была просьба обратиться к епархиальным властям исполнительной власти на местах с предложением поддержки традиции проведения крестных ходов в День народного единства. «Я считаю, что нам нужно начать с малого и договориться о проведении хотя бы одного крестного хода по всей России каждый год», — заключил он.