Москва, 26 декабря, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Злорадство блогера Божены Рынски по поводу гибели сотрудников НТВ, летевших в потерпевшем крушение самолёте Ту-154 над Чёрным морем, — это сумасшествие, которое поражает. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 26 декабря.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

Комментируя высказывания Рынски, Песков отметил, что подобная реакция на трагедию — это сумасшествие, уродливое проявление. Подобные высказывания невероятны. Петиция, составленная российскими гражданами по поводу лишения её российского гражданства, объяснима.

«Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — заявил Песков.

Напомним, узнав о трагедии с Ту-154, общественница написала в своём Facebook, что рада гибели журналистов. По её мнению, они наказаны за издевательства над ней.

«В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог, принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права», — написала она.

Рынски отметила, что за «НТВошек» заступилась администрация президента, поэтому они выиграли.

«И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», — написала она.

На эту тему Рынски сделала ещё несколько подобных записей. В комментариях она пояснила, что это — не люди.

«НТВошек ничему история не учит. Вот научили бы матери погибших своих детей одной простой вещи: нельзя врать. И дети остались бы живы. Не работали бы на главной геббельсовской помойке страны и живы бы остались», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение недалеко от берегов Сочи, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трёх телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих.