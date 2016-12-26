Москва, 26 декабря, 2016, 13:55 — ИА Регнум. За истекшие сутки было проведено два заседания правительственной комиссии. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, она проходит в круглосуточном режиме. Задействованы более 3,5 тыс. человек, 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов, а также воздушные суда и беспилотные летательные аппараты. Задействованы все необходимые силы Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы, привлечены Росавиация и Росморречфлот. Об этом сегодня, 26 декабря, доложил глава Минтранса Максим Соколов премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщается на сайте правительства РФ.

Mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция

«В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы, авиационная техника. Присоединяются семь судов Черноморского флота, в ближайшее время самолётами Минобороны будут направлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского географического общества. Сегодня технические специалисты, эксперты собирают все необходимые данные радиолокационного, иных видов контроля и мониторинга акватории Чёрного моря. Продолжается обследование береговой черты с целью визуального обнаружения и сбора фрагментов тел, обломков самолёта, личных вещей пассажиров», — сказал Соколов.

Поскольку в районе крушения сильное течение в сторону Абхазии и в связи с этим достаточно большой разброс обломков самолёта, по поручению президента и премьер-министра Республики Абхазия также привлечена группировка чрезвычайных сил Абхазии к данной поисково-спасательной операции.

За первые сутки были найдены фрагменты, которые уже доставлены бортом Минобороны в Москву. Специалистами бюро судебно-медицинской экспертизы и 111-го центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны будет проводиться опознание и генетическая экспертиза.

По линии Минобороны за эти сутки, включая ночной период, прошли первые встречи с родственниками погибших, оказывается вся необходимая психологическая поддержка.

«Комиссией было принято решение, поддержанное и Минобороны, и мэрией Москвы, что все необходимые мероприятия, связанные с опознанием, будут проводиться в Москве. Мы призвали родственников погибших находиться именно в столице, где можно обратиться на горячую линию Минобороны по телефону 8−800−100−18−86. С теми родственниками, которые прибывают в Сочи, тоже проводится вся необходимая работа как в психологическом плане, так и с точки зрения их размещения и нахождения в Сочи», — доложил Соколов.

«Необходимое взаимодействие между всеми уровнями власти — федеральным, региональным и муниципальным — обеспечено. Также осуществляется взаимодействие между всеми ведомствами, структурами, в том числе силовыми, и министерствами, это взаимодействие проходит в эффективном режиме. Поисковая операция продолжается. Комиссия также продолжает свою работу в Сочи и в Москве», — отметил глава Минтранса.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, 25 декабря утром потерпел крушение в Черном море. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие. Возбуждено уголовное дело