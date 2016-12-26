Вашингтон, 26 декабря, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Еще даже не приняв присягу, избранный президент США Дональд Трамп уже — к добру или худу — нарушил сложившиеся отношения между США и КНР. Тогда как его миролюбивые намерения по отношению к России известны всем, в том же, что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, он и его команда придерживаются более спорных позиций. Существует пять областей, в которых и Вашингтон, и Пекин должны проявлять особую осторожность, если хотят избежать конфликта, пишет Роберт Фарли в статье для National Interest.

Wangdora92 Флаги США и Китая

Во-первых, такой областью станут Восточно‑ и Южно-Китайское моря, которые в последние годы превратились в место сосредоточения напряженности в американо-китайских отношениях. В Восточно-Китайском море перед США стоит дилемма, заключающаяся в том, насколько Вашингтон готов вставать на защиту территориальной целостности Японии. В Южно-Китайском море США поддерживает коалицию стран, противостоящих территориальным притязаниям КНР.

В основе обеих проблем лежит усиление военного потенциала Китая, который может установить свой контроль над всеми этими территориями. Сделанные Трампом заявления относительно возглавляемой США системы военных альянсов стали причиной некоторой неопределенности относительно прочности обязательств Белого дома. В Восточно-Китайском море Япония пошла на увеличение собственного потенциала, Токио также дал понять, что готов ответить на провокацию Китая. В Южно-Китайском море на подобные шаги пошел Вьетнам. Филиппины же, с другой стороны, пошли навстречу Пекину, что стало причиной неопределенности.

Хотя Трамп и затронул вопрос приверженности альянсам США, он также четко дал понять, что он заинтересован в противостоянии КНР. Из-за неопределенности регион Восточно и Южно-Китайских морей может стать зоной новой конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

Во-вторых, торговля между двумя странами, которая была локомотивом глобального экономического роста с конца 1980-х годов. Так, доступ КНР к американскому капиталу, а также доступ США к китайскому труду и ресурсам стал краеугольным камнем глобальной экономики после холодной войны. На протяжении многих лет как Китай, так и США с большой осторожностью относились к этому аспекту их взаимоотношений, отделяя вопросы торговли от политических и стратегических.

Администрация Трампа пообещала изменить все это, высказав план бросить вызов Пекину по ряду торговых вопросов, часть из которых лежит в основе взаимоотношений двух стран. Хотя Китай и США по-прежнему нуждаются друг в друге, реализация наиболее конфронтационных пунктов риторики Трампа может привести к торговой войне, которая окажет разрушительное воздействие на всю глобальную экономику.

Вопрос торговли имеет также и кибернетическую составляющую. Большинство экспертов, кажется, согласны во мнении, что Китай пошел на подавление своего кибернетического шпионажа в ответ на давление со стороны США. Но что Пекин приглушил, он тем не менее и с легкостью может вернуть, если перспектива позитивных экономических и политических отношений с Вашингтоном будет не столь оптимистичной.

В-третьих, не стоит забывать о Северной Корее, которая является одновременно и проблемой, и возможностью для Китая. Благодаря сохранению КНДР Южная Корея не может расшириться вплоть до границ Китая. Пхеньян по-прежнему является головной болью оборонных ведомств Южной Кореи, Японии и США. С другой стороны, из-за КНДР у США есть уникальная возможность подтвердить свою центральную позицию в оборонной архитектуре безопасности северо-восточной Азии, а также направить в регион ряд военных активов.

Даже давно предсказываемый, но так и не свершившийся коллапс КНДР станет причиной значительных проблем. Китай не хочет потоков беженцев через свою границу, а также расширения Южной Кореи. Но Пекин и не заинтересован в поддержке разваливающегося режима, ведущего себя все более агрессивно. Пхеньян может стать испытанием для Пекина и Вашингтона, став причиной конфликта между двумя странами, к которому они не стремятся.

В-четвертых, причиной конфликта может стать Пакистан, который 45 лет назад стал проводником для возобновления американо-китайских отношений. Тогда президент Ричард Никсон и государственный секретарь Генри Киссинджер не поддались на оказываемое на них давление и не стали критиковать президента Яхью Хана из-за зверств в Восточном Пакистане прежде всего для того, чтобы использовать Исламабад для открытия отношений с Пекином. Пакистан также оказался ценным союзником для США и КНР во время войны Советского Союза в Афганистане.

На сегодняшний день отношения между Исламабадом и Вашингтоном крайне напряженные. Развитие оборонных отношений США с Индией, за которыми стоят попытки сбалансировать мощь Китая, вызвало обеспокоенность в Исламабаде. Из-за продолжающейся поддержки Пакистаном терроризма в Индии и Афганистане очень многие в США стали относиться с большой осторожностью к дальнейшему сближению. С другой стороны, отношения Исламабада и Пекина продолжают процветать. Между странами налаживается обширное сотрудничество в военной, промышленной и экономической областях.

Конфронтация США с Пакистаном, хотя её вероятность и невелика, без сомнения, скажется на взаимоотношениях между США и Китаем. Из-за непредсказуемости политики в Южной Азии Дональда Трампа этому региону нужно уделять особенно пристальное внимание.

Наконец, Тайвань, вопрос о котором был на протяжении долгого времени точкой соприкосновения США и Китая. Так, недавний телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь подтвердил его значимость. В ходе самого разговора и в рамках последующих сообщений Трамп дал понять, что он, возможно, пересмотрит долгосрочную политику стратегической двусмысленности по отношению к Тайваню.

На данный момент непонятно, собирается ли Трамп воплощать в жизнь свои угрозы и силой выбивать у КНР уступки. Непонятно также, может ли быть, что Трамп просто не понимает всей сложности отношений или же собирается сделать пересмотр отношений с КНР центральной темой своей более конфронтационной политики в отношении Китая. В руководстве Китая должны будут обдумать этот вопрос, вместе с вопросом о том, как реагировать на нарушение изначальной «красной черты» Пекина. Просчеты с обеих сторон могут привести к ужасному, разрушительному конфликту.

Таким образом, Пекину и Вашингтону необходимо с большой осторожностью делать дипломатические и иные шаги, чтобы избежать конфликта в течение следующих четырех лет. Уходящая администрация президента Обамы оставляет нестабильную ситуацию: поворот к Азии закончен только наполовину, торговое соглашение не подписано, а один из союзников очень склонен нарушать статус-кво. Администрация же Трампа привнесет конфронтационности в важные вопросы двусторонней политики. Пекину нужно понять, как действовать по отношению к Вашингтону, тогда как Вашингтону нужно понять, чего он хочет.