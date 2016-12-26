Москва, 26 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока в ходе расследования причин крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ подтверждения не получает ни одна из версий.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, версия о теракте — «далеко не в первых рядах». Пока о чем-то рано говорить утвердительно, «рассматриваются все версии».

«Пока не получает развития ни одна из версий», — сказал Песков.

Напомним, трагедия над Черным морем произошла утром 25 декабря. Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, члены экипажа, представители СМИ и военные, пропал с радаров практически сразу после взлета из аэропорта Адлер.

Сюда он прилетал для дозаправки. Затем должен был отправиться на военную базу Хмеймим. До настоящего времени «черные ящики» с самолета пока не найдены. Пока удалось обнаружить только 11 тел погибших.

Все останки будут направлены в Москву для идентификации, для опознания и генетической экспертизы. Только после этого они будут переданы родственникам для захоронения. Доставка тел будет производиться самолетами Минобороны.