Катманду, 26 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Непале носорог убил четырехлетнюю девочку и ранил ее 73-летнюю бабушку в деревне недалеко от национального парка, сообщает 26 декабря Deutsche Presse Agentur.

Pawel Ryszawa Носорог

Дикий носорог вошел в одно из поселений в центральной части Непала рано утром 25 декабря и убил девочку, которая находилась во дворе своего дома, сказал участковый инспектор полиции Шива Ачарья Шарма.

«Сельские жители сразу же покинули свои дома, носорог начал их преследовать. Девочка и пожилая женщина не успели укрыться», — сказал Шарма.

Напомним, две недели назад в центральном районе Непала носорог убил человека в возрасте 40 лет.

В настоящий момент популяция носорогов в Непале составляет 645 особей. Популяция носорогов значительно возросла, также возросло и количество нападений на людей, проживающих в поселениях недалеко от особо охраняемых природных территорий.