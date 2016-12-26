Курск, 26 декабря, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Жители Курска несут цветы к фонтану на Театральной площади в память о пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря над Черным морем. Как уже сообщало ИА REGNUM, погибли все 92 человека, находившиеся на борту — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, члены экипажа и доктор Лиза — Елизавета Глинка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память погибших

Многие горожане в день трагедии отказались от участия в увеселительных мероприятиях, чтобы почтить память погибших, сообщает портал MK.RU. При этом некоторые ожидали, что городские власти отменят и запланированный на 25 декабря парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Однако шествие состоялось — по улице Ленина колонна в костюмах сказочных персонажей дошла до Красной площади, где Дед Мороз и Снегурочка зажгли главную городскую елку. В шествии за рулем квадроцикла принял участие и глава городской администрации Николай Овчаров.

Несмотря на то, что днем траура объявлено 26 декабря, мероприятия, которые прошли в день трагедии, горожане осудили и назвали даже «пляской на костях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, которые летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Основные версии трагедии — техническое состояние лайнера или ошибка пилотирования. Сейчас поиск погибших продолжается. 26 декабря в России объявлено днем траура.