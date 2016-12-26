Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Поисковая группа МЧС обнаружила и частично подняла на поверхность обломки, которые могут принадлежать разбившемуся над Черным морем Ту-154 Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция

Обломки были обнаружены водолазами в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров, часть из них уже поднята на поверхность.

Напомним, самолёт разбился через несколько минут после взлёта. В 5:30 мск он исчез с радаров, и начался его поиск. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту находились 92 человека.

26 декабря глава МЧС Владимир Пучков заявил, что бортовые самописцы Ту-154 пока не обнаружены.