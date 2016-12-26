Москва, 26 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. С трех вокзалов в Москве эвакуируют персонал и пассажиров, сообщают «Вести».

A.Savin Казанский вокзал

С Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировано около трех тысяч человек. Ожидается прибытие кинологов.

Уточняется, что Ленинградский и Казанский вокзалы покинули по 1 тыс. человек, Ярославский — 750 сотрудников и пассажиров. Об изменении графика движения поездов пока не сообщалось.