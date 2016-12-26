Москва, 26 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В 2016 году рубль показал неплохие результаты, укрепившись по отношению к доллару США на 16%, а по отношению к евро на 20%. Среди валют развивающихся стран это один из самых лучших результатов. В 2017 году рублю вряд ли удастся показать аналогичные достижения и укрепиться еще сильнее. Прежде всего, это не позволят сделать цены на нефть, которые проявят устойчивость лишь в первой половине года на фоне договоренностей ОПЕК, а с ростом волатильности нефтяного рынка во второй половине года увеличится и амплитуда колебания рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, давая прогноз курсов валют на 2017 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар и евро

«Дефицит бюджета также не позволит сильно укрепиться российской валюте, даже если цены на нефть пойдут в рост. Сильная национальная валюта России сейчас не требуется, это факт. Наполняемость бюджета гораздо важнее. Шансы на укрепление рубля будут расти по мере снижения дефицита, то есть возврата рублевых пар к докризисным отметкам можно ожидать не ранее 2019 года. При этом улучшение макроэкономических показателей России, безусловно, будет противовесом дефициту и не позволит парам подняться слишком высоко», — считает эксперт.

«Еще одним важным фактором, сдерживающим укрепление рубля, является монетарная политика ФРС США, которая в будущем году ужесточится. Рынок ожидает повышения процентной ставки еще как минимум на 0,5−0,75%. Постепенное увеличение ставки будет укреплять позиции доллара в мире, а значит, валюты развивающихся стран вновь будут под ударом. На этом фоне динамика рубля к евро и доллару будет неоднозначной, возможна раскорреляция, то есть рубль будет более устойчив к евро, чем к доллару США», — отметила Кокорева.

«На фоне всех вышеперечисленных факторов можно предположить, что в первой половине 2017 года диапазон торгов пары доллар/рубль будет в рамках 59−64, а пары евро/рубль — в рамках 60−64. Во второй половине года диапазон может сместиться на два-три рубля вверх», — высказала свое мнение эксперт.