Тверь, 26 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Тверской области окажет поддержку семье музыканта Александра Штуко, погибшего 25 декабря при крушении самолета Ту-154. Об этом заявил журналистам 26 декабря губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

CPAfan Самолет Ту-154

«Это невосполнимая утрата и большая трагедия для семьи, всю необходимую помощь близким мы окажем», — заявил губернатор.

30-летний Александр Штуко, уроженец Твери, являлся представителем известной тверской творческой династии. В ансамбле имени Александрова он пел в хоре.

Накануне глава региона направил соболезнования матери и сестре музыканта. «То, что жизнь Вашего сына и брата оборвалась на взлете, — огромное горе для семьи, всего музыкального сообщества Тверской области и России. Никакие слова не в силах смягчить боль утраты. Жители Верхневолжья и всей России скорбят вместе с Вами», — говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 декабря, над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту самолета находились 92 человека, большинство из которых — участники Ансамбля имени Александрова. Также в этом самолете летели журналисты федеральных телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт для российских военнослужащих.