Краснодар, 26 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Сочи продолжаются поиски погибших и фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Береговую линию прочесывают полицейские и сотрудники администрации города. Об этом мэр Сочи Анатолий Пахомов доложил в ходе заседания правительственной комиссии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 26 декабря.

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«Если где-то будет что-то обнаружено, будем немедленно информировать следственные и правоохранительные органы», — сообщил Анатолий Пахомов.

Он также добавил, что в городе работают волонтеры, откликнулось очень много людей. Кроме того, обозначены два места, куда можно возложить цветы: в морском порту и в аэропорту.

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Спасатели нашли в районе крушения Ту-154 11 тел погибших

По данным градоначальника, в настоящее время в город прибыли 12 родственников погибших в авиакатастрофе, с ними ведется вся необходимая работа.

В связи с объявленным в России днем траура в учреждениях культуры Краснодарского края отменены развлекательные мероприятия для взрослых. Они будут перенесены на другие числа.

Напомним, трагедия над Черным морем произошла утром 25 декабря. Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, члены экипажа, представители СМИ и военные, пропал с радаров практически сразу после взлета из аэропорта Адлер. Сюда он прилетал для дозаправки. Затем должен был отправиться на военную базу Хмеймим.

До настоящего времени «черные ящики» с самолета пока не найдены. Пока удалось обнаружить только 11 тел погибших. Все останки будут направлены в Москву для идентификации, для опознания и генетической экспертизы. Только после этого они будут переданы родственникам для захоронения. Доставка тел будет производиться самолетами Минобороны.

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