Ярославль, 26 декабря, 2016, 12:21 — ИА Регнум. 8 премьер, 6 номинаций на премию «Золотая Маска», ряд престижных государственных наград и поощрений, громкие юбилеи и праздники — Ярославский академический театр драмы имени Федора Волкова подводит итоги работы в 2016 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра, 26 декабря театр поделится со зрителем своими впечатлениями от уходящего года и поделится планами на предстоящий период.

Театр им. Ф.Волкова Театр им. Волкова

В 2016 году Волковский театр представил зрителю 8 премьер, из которых наибольшим успехом пользовались «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя в постановке режиссера Дениса Азарова, «Жестокие игры» Алексея Арбузова в постановке Александра Созонова (спектакль был поставлен сначала на Камерной, затем на Основной сцене), «Чайка. Эскиз» по пьесе Антона Чехова в постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли. Из последних «громких» постановок — «Танго. Этюды» Ирины Ляховской и Галины Ждановой и «Лес» Александра Островского в постановке Александра Кузина.

При этом волковцы значительно расширили карту гастролей. Впервые в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Первый русский театр показал свои работы зрителю Северного Кавказа — Махачкала, Владикавказ, Черкесск, Ставрополь — и Магадана. В рамках собственной гастрольной программы, ориентированной на города «Золотого кольца» и малые города, труппа театра посетила Рыбинск, Череповец, Переславль, Кострому. Из международных направлений в уходящем году основным стал Белград (Сербия). Лидером гастрольного проката стал спектакль Евгения Марчелли «Месяц в деревне», отмечают в театре.

Активная фестивальная жизнь Волковского театра принесла ярославцам сразу два громких события. В апреле в Ярославле прошел VIII Молодежный фестиваль «Будущее театральной России», на котором свои дипломные спектакли представили студенты 14 театральных вузов страны. В сентябре Первый русский традиционно собирает зрителя на Международный Волковский фестиваль — в этом году он стал двенадцатым по счету. В фестивале приняли участие 15 спектаклей из России, Грузии, Латвии, в том числе спектакли Малого театра и Театра им. Маяковского, РАМТа и Театра на Малой Бронной, «Школы драматического искусства» и «Ромэн», постановки из Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Севастополя, Тамбова, Риги, Тбилиси.

Сам Волковский театр с успехом показал себя на фестивалях «Театральный Олимп» в Сочи, в фестивале им. Рыбакова в Тамбове, в престижнейших «Артмиграции» и «Сезоне Станиславского» в Москве. Отдельным событием стало участие в фестивале «Золотая-Маска» — 2016 со спектаклем «Месяц в деревне» сразу в шести номинациях. Более того, Волковский стал номинантом премии и 2017 года — с премьерой «Чайка. Эскиз» — также в шести номинациях.

За год старейший театр России и его сотрудники собрали немало государственных и профессиональных наград. Главной из них стала одна из ключевых театральных премий России — Премия Станиславского, присужденная Фондом Станиславского коллективу театра с формулировкой «За развитие сценического искусства и театрального дела». Директор театра Юрий Итин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Актриса театра Анастасия Светлова получила звание Заслуженной артистки России. Заведующий музыкальной частью Игорь Есипович и спектакль «Месяц в деревне» стали лауреатами Рыбаковского фестиваля в Тамбове. По итогам 2016 года Волковский театр стал обладателем «Премиального сертификата» Министерства культуры РФ.