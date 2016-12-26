Астрахань, 26 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Пожар в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани, предположительно, произошел из-за короткого замыкания проводки в малом зале, где находилось звукозаписывающее оборудование. Днем ранее сотрудники досугового центра вели там звукозапись, после чего ушли. А ночью именно из этого помещения начал распространяться огонь, сообщили ИА REGNUM в региональном МЧС 26 декабря.

Komarkelov.ru Последствия пожара

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Пожарных вызвала дежурная, которая в момент возгорания находилась в здании. Огонь быстро распространился, в помещении зимнего сада загорелись оставшиеся после строительных работ леса, но спасателям удалось оперативно их потушить. Сейчас сотрудники регионального МЧС завершают работы на месте возгорания.

В огне пострадали многие уникальные растения, собранные в зимнем саду. Ущерб, причиненный пожаром, еще предстоит оценить. К вечеру сегодняшнего дня специалисты обещают дать заключения, смогут ли растения восстановиться. Уже пострадавшие от огня теперь растения страдают от резкого похолодания. В помещении частично разбита стеклянная крыша и остекление фасадов.

Как заявил председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов, побывавший на месте пожара, первоочередная задача, которая стоит перед ответственными ведомствами — до конца дня устроить хотя бы временную систему изоляции зала. По предварительным данным система отопления зимнего сада не пострадала во время пожара, как только все дыры закроют — можно будет включить отопление и восстановить температуру.

Судьбу зимнего сада обсудят сегодня вечером на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока, по словам Маркелова, сложно точно сказать, в какие сроки будут восстановлены зимний сад и кинотеатр.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание кинокомплекса «Октябрь», в котором находился в том числе и зимний тропический киносад, произошло сегодня, 26 декабря, ночью. Из 1,8 тыс. квадратных метров огонь охватил две третьих всей площади — 1,2 тыс. кв. метров. Пожар ликвидировали 135 спасателей МЧС и 40 единиц спецтехники. Полностью потушить огонь удалось пять часов спустя.

Добавим, что здание кинотеатра было «законсервировано», никакие строительные работы в нем не проводились.