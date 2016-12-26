Углич, Ярославская область, 26 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. 24 декабря в Ярославской области презентован новый номер историко-краеведческого журнала «Углече поле», посвященный истории села Заозерье Угличского района. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Алексей Суслов, инициаторами издания номера стали жители Заозерья, которые сами собрали необходимые на это средства и сами же подготовили материалы для публикации.

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Село Заозерье с конца XVIII века входило в состав Угличского уезда. Некогда владение дворян Одоевских и Волконских, оно принадлежало матери писателя Михаила Салтыкова-Щедрина и, конечно, нашло место в его творчестве. Богатая купеческая история села, которой до сих пор дышат старые дома, слава его уроженцев — все это нашло отражение в двухстах страницах максимально иллюстрированного фотодокументами журнала.

Как отмечает Алексей Суслов, найти авторов для этого номера было непросто, поскольку специально историей села, кроме местных краеведов, никто не занимался. Основным источником сведений о нем в течение почти ста лет была и остаётся «Летопись села Заозерья», созданная и изданная в 1913 году священником Михаилом Миролюбовым, настоятелем Казанского храма. Именно он был первым краеведом-исследователем истории села. Однако сегодня его труд готовы продолжить местные энтузиасты.

«В селе живут настоящие патриоты, которые хотели, чтобы наш журнал занялся богатейшей историей Заозерья, которой они очень дорожат. Татьяна Волкова, Алёна Петухова, Сергей Антипаев своей любовью к родной истории не только зажгли нас (а мы, в свою очередь, замечательных авторов), но и сами подготовили интересные материалы для этого номера». Кроме этого, мы решили переиздать и саму «Летопись». Её репринт когда-то выходил в Угличском музее, но очень маленьким тиражом и без фотографий — так было в оригинале. Нам показалось, что этот очень важный исторический источник заинтересует новых исследователей и подтолкнёт их к изучению не раскрытых ещё страниц истории села. А кто-то просто с интересом прочитает этот «историко-археологический очерк», как называл свой труд сам Миролюбов, и узнает многое из того, что, может быть, осталось за рамками номера «Углече Поле». Уверен, что эти два издания вместе составят хорошую пару и смогут дополнить друг друга», — подчеркнул Алексей Суслов.

По мнению главного редактора журнала, выпуск номера об историческом селе важен и для повышения туристического потенциала как села, так всего района в целом. В Заозерье необходим инвестор, который поможет создать необходимую туристическую инфраструктуру. Положительный опыт такой деятельности в Ярославле есть — село Вятское, село Мартыново.

«С помощью богатейшей истории можно и нужно не только привлекать в село туристов, но и заманивать инвесторов. Загоревшись, они смогли бы развить его туристическую инфраструктуру, которой пока нет и в помине. На одной истории, конечно, далеко не уедешь, но и без неё никого не привлечёшь. С историей у Заозерья всё в порядке, с пониманием её ценности жителями тоже. Теперь дело за тем, чтобы, оглядываясь на славное прошлое, учась предприимчивости у своих предков (вспомнить только заозерца Якова Щукина, который в самой Москве смог заработать на культуре!), объединиться и общими усилиями граждан, власти и бизнеса развить в селе туристическую составляющую и, тем самым, создать Заозерью перспективное будущее», — отметил Алексей Суслов.

Пока же в будущее Заозерья инвестировали те, кто связан с ним родовыми корнями, в том числе и современные жители. Впервые в истории издания на номер, скидывались всем миром. Часть средств была собрана на интернет-платформе Planeta.ru.