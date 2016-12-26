Ярославль, 26 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославской области подведены итоги независимой оценки школ и детских садов. Участие в опросе приняли около 70 тысяч школьников и их родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Pixabay.com Класс

Тестирование общеобразовательных учреждений региона проводилось с сентября по декабрь 2016 года. Для родителей оно было организовано в форме опроса через региональный интернет-дневник, для старшеклассников — на школьных компьютерах. В качестве критериев оценки были выбраны параметры, отражающие открытость и доступность информации, комфортность условий, доброжелательность и компетентность работников, а также удовлетворенность качеством образовательной деятельности.

Кроме того, участники опроса могли в развернутой форме выразить свое мнение о деятельности учреждения: обозначить проблемы, выразить благодарность и т.д. Оценка каждой организации признавалась состоявшейся, если свое мнение о ней выразили не менее 30% респондентов. В целом родители и ученики положительно оценили образовательную деятельность ярославских школ — качеством предоставляемых услуг удовлетворены более 85% респондентов.

Однако при этом высказываются замечания по поводу большой нагрузки и неудачного планирования расписания занятий. Также в числе школьных проблем респонденты назвали уменьшение количества поездок и экскурсий, плохое обслуживание в столовых. Кроме того, родителей волнуют вопросы перехода на пятидневную неделю, подготовки к экзаменам, безопасности на территории школы и другие.

«Независимая оценка — это важный инструмент обеспечения открытости учреждений образования и взаимодействия системы образования с обществом. Большинство опрошенных в целом позитивно оценили деятельность школ. Но особенно важно, что они указали на проблемные точки и сформулировали конкретные предложения по улучшению деятельности учреждения. Результаты опроса будут внимательно проанализированы органами управления образованием, а предложения родителей и детей — учтены при составлении планов дальнейшей работы», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.