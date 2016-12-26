Москва, 26 декабря, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой принято решение о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

Vrbiz.ru Настойка боярышника

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В адрес управлений Роспотребнадзора по регионам России направлено письмо о контроле за реализацией постановления.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом"Боярышник», в составе которого был метиловый спирт, скончался еще один человек, таким образом количество жертв увеличилось до 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.