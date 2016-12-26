Калуга, 26 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заключительное в 2016 году заседание городской Думы, на котором депутаты приняли бюджет областного центра на 2017 год во втором чтении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, традиционно основная часть расходов будет направлена на финансирование социальной сферы, образования, культуры и спорта. Общие расходы на социальный блок составят порядка 70% — 5 млрд 719 млн рублей.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Калужские депутаты подвели итоги 2016 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» из городского бюджета будет выделено 896 млн рублей, из областного — 2 млрд 277 млн рублей. 5,5 млн рублей будет направлено на проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных школ и благоустройство территорий, 2,7 млн рублей — на обеспечение условий комплексной безопасности, 84 млн рублей — на организацию питания учащихся.

22 млн рублей будет направлено на проведение ремонта зданий детских дошкольных учреждений, ремонт веранд и установку систем видеонаблюдения. 1,8 млн рублей запланировано на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений.

В 2018 году планируется выделить 25 млн рублей для приобретения здания для размещения детского сада в микрорайоне Кошелев. На укрепление материально-технической базы и проведение ремонта учреждений дополнительного образования в 2017 году планируется направить 4,8 млн рублей.

На реализацию программы по социальной поддержке граждан из городского бюджета выделяется 189 мky рублей, из областного — 908,4 млн рублей, из федерального бюджета — 521,8 млн рублей.

12,8 млн рублей будет направлено на финансирование летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.

На реализацию программы по развитию культуры и искусства выделяется 446 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование учреждений дополнительного образования, библиотек и учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы и обеспечение безопасности.

262 млн рублей будет направлено на развитие физической культуры и спорта. 10 млн рублей запланировано на текущий ремонт и содержание уличных тренажёрных комплексов, 17 млн рублей — на строительство спортивных площадок с искусственным покрытием. На строительство бассейна в микрорайоне Турынино в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 млн рублей.

324 млн рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга». В том числе 180 млн рублей — на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 12,3 млн рублей — на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

114 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилья, 3 млн рублей — на снос расселённых домов.

На совершенствование улично-дорожной сети всего выделяется 588 млн рублей. На содержание тротуаров и автомобильных дорог, ямочный ремонт, ремонт ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить 491 млн рублей. На проведение ремонта автомобильных дорог и тротуаров, в том числе 12 подходов к пешеходным переходам около средних общеобразовательных учреждений будет направлено 30 млн рублей.

На проектирование и строительство автомобильных дорог выделяется 67 млн рублей. Планируется выполнение проектных и строительно-монтажных работ по строительству кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар, строительству автомобильных дорог к тренировочным базам ЧМ-2018, строительству улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей, строительству подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе деревни Марьино.

Также бюджетные средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги по улице Тарутинская на участке от Синих мостов до улицы Радищева, автомобильной дороги поселка Северный-Окружная, моста через реку Яченка в районе деревни Белая, автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино».

На ремонт и асфальтирование дворовых территорий и межквартальных проездов выделяется 21,6 млн рублей.

10 млн рублей планируется выделить на ремонт размежеванных дворовых территорий. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано 45 млн рублей.

«Сегодня мы приняли главный финансовый документ города на 2017 год, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Документ, определяющий финансирование практически всех сфер деятельности муниципалитета. Как и в предыдущие годы, основанная часть расходов направлена на финансирование социального блока, вместе с тем значительные средства выделяются на капитальный ремонт жилого фонда, ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий. Эти суммы могут существенно возрасти, так как мы рассчитываем на экономию от проведения конкурсов и аукционов. Кроме того, возможно поступление дополнительных средств из областного и федерального бюджетов».

На заседании были утверждены базовая арендная ставка и ставка за размещение нестационарных торговых объектов. Ставки сохранены на уровне 2016 года. Были внесены технические изменения в ряд нормативных актов.

Подводя итоги работы депутатского корпуса в 2016 году, глава городского самоуправления Александр Иванов отметил, что в текущем году состоялось 19 заседаний городской Думы, на которых было принято 169 решений.

«Этот год стал для всех нас особенным: мы работали в новом, многопартийном формате, — подчеркнул глава городского самоуправления. — В нынешней Думе представлены пять политических партий, созданы три фракции, две депутатские группы, сформированы четыре комитета и три комиссии. Уходящий год ознаменован был ярким политическим событием — выборами в Государственную думу Российской Федерации 18 сентября. Получив поддержку избирателей, в российском парламенте теперь четыре депутата представляют интересы калужан. Мы уже провели встречу с депутатами Госдумы Александром Авдеевым и Николаем Любимовым и обозначили те актуальные для муниципалитета вопросы, решение которых возможно только на федеральном уровне».

Александр Иванов поблагодарил всех депутатов, городского голову Константина Горобцова и сотрудников городской управы за слаженную и конструктивную работу в уходящем году.

«Главный итог совместной деятельности всех ветвей городской власти в 2016 году — это сохранение социальной стабильности и еще один уверенный шаг в социально-экономическом развитии родной Калуги», — подчеркнул глава города Александр Иванов.