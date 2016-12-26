Москва, 26 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В России в будущем году не предвидится значительного повышения цен на бензин. Слухи о таком повышении — это попытка повлиять на рынок, а не реально существующая тенденция. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов сегодня, 26 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Все разговоры о возможной динамике роста цены — это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция», — заявил Молодцов.

По словам Молодцова, в течение этого года цены на бензин на автозаправках поднялись меньшем, чем выросла инфляция. «Цены в рознице выросли меньше темпов инфляции в этом году», — отметил он.

При этом на предприятиях цены на бензин выросли на 12−13%. По его словам, нивелировка происходит при глубине переработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, комментируя сообщения в СМИ о предстоящем росте цен на горючее, заявил: «из-за того, что у нас есть конкуренция на рынке, абсолютный рост соответствующих цен был в пределах инфляции и ниже роста акцизов примерно в два с лишним раза».