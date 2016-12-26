Краснодар, 26 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Дозаправка самолета Министерства обороны РФ, потерпевшего крушение в Сочи, должна была проводиться в Моздоке. Причиной того, почему Ту-154, летевший из подмосковного аэропорта Чкаловского в Сирию, сел для дозаправки в Сочи, стали плохие погодные условия в районе аэропорта Северной Осетии. Об этом пишет «Военное обозрение».

Ту-154

Как сообщало ИА REGNUM, крушение авиалайнера Министерства обороны РФ с 84 пассажирами и 8 членами экипажа на борту произошло накануне утром, 25 декабря. Самолет ТУ-154 начал падать на пятой минуте полета. Никто их находившихся на борту не выжил. В настоящее время ведутся поиски погибших. Обломки самолета ищут в море спасательные службы и представители Минобороны РФ.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушения правил полетов, повлекшие тяжкие последствия». Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала.