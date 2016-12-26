Салехард, 26 декабря, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Тюменская матрёшка вместе со всей Россией скорбит о жертвах авиакатастрофы самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря в Черное море неподалеку от Сочи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

meineresterampe Поминальные свечи

В Тюмени память погибших почтили минутой молчания 25 декабря в 20.00. Тюменцы собрались на Цветном бульваре, выложили поминальные свечи в форме букв и цифр «Ту-154», возложили цветы.

В регионе отменены назначенные на 26 декабря массовые развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. В учреждениях культуры Тюменской области открыты места, куда смогут прийти все, кто хочет почтить память пассажиров и членов экипажа Ту-154. Также отменены детские новогодние утренники в образовательных учреждениях.

Напомним, самолёт Минобороны РФ потерпел крушение рано утром в 25 декабря недалеко от Сочи. На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, журналисты, госслужащие, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Глава Тюменской области Владимир Якушев от имени всех жителей региона выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибших в авиакатастрофе.

«Тюменцы скорбят вместе со всей страной и желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия. Они должны знать, что не одиноки в своем горе, вся Россия поддерживает их в эту трудную минуту, разделяет боль страдания», — говорится в телеграмме.

«Прославленный коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова не раз выступал в Тюмени, — рассказал директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас. — Мы хорошо знаем и любим его артистов, и выражаем слова глубокой скорби и соболезнования всем родным и близким погибших» , — добавил он

Скорбят вместе со всей страной и ямальцы. В ЯНАО отменены увеселительные мероприятия, развлекательные программы и реклама по телевидению

Соболезнования родным и близким жертв трагедии от всех жителей округа, правительства региона и от себя лично выразил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин: «В случившееся трудно поверить. Произошла огромная трагедия. Уверен, причины будут установлены. Но людей не вернёшь. Вместе с родными и близкими погибших скорбит вся страна. Скорбит Ямал. Хотел бы от себя лично и от всех ямальцев выразить самые искренние соболезнования семьям жертв этой страшной катастрофы».

Выразила свои соболезнования и губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования: «Это страшная трагедия и невосполнимая утрата. Югорчане скорбят вместе с вами».