Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2016, 10:14 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» провели заключительный матч 2016 года с волгоградским клубом «Динамо-Синара». Матч в рамках российского чемпионата начался с минуты молчания в память о жертвах крушения Ту-154 в акватории Черного моря. Клуб выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Об этом ИА REGNUM 26 декабря сообщили в пресс-службе донской команды.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Спортивное состязание завершилось со счётом 27:20. Лучшим бомбардиром в ростовской команде признана Анна Вяхирева, отправившая 12 голов в ворота соперниц.

«Матч получился напряженным почти до самого конца. Ростовчанки здорово отыграли в защите, при этом хорошо себя проявила Катрин Лунде. У нас что-то получалось в нападении, что-то нет, но мы отлично возвращались в оборону. Наша команда проявила боевой дух», — прокомментировала старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк.

По её словам, команда соберется вместе теперь уже после праздников — 3 января. Коллектив продолжит готовиться к Кубку ЕГФ под руководством нового наставника Фредерика Бужана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно результатам жеребьевки группового этапа Кубка ЕГФ, «Ростов-Дон» сыграет с клубами из «ведущих гандбольных держав». Команда попала в групповую стадию вместе с немками («Битигхайм»), венгерками («Эрд») и норвежками («Биасен»). Для выходы в четвертьфинал Кубка ЕГФ ростовчанкам необходимо занять первое или второе место в группе.

В конце ноября после очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ тренерский штаб покинул датчанин Ян Лесли. Договор со специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

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