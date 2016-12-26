Гагра, Абхазия, 26 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. К поиску фрагментов самолёта Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море 25 декабря, подключены специалисты из Абхазии. Об этом сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов сегодня, 26 декабря.

Ту-154

«Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков», — сказал Соколов. Соколов пояснил, что фрагменты и останки могут быть обнаружены на территории Абхазии — море может вынести их на это побережье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов возглавил комиссию по расследованию крушения Ту-154. Он сообщил, что власти Абхазии готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции в Чёрном море: часть обломков самолёта могло отнести к берегам Абхазии.

Напомним, Ту-154, направлявшийся в Сирию, исчез с радаров 25 декабря через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Позже стало известно, что самолёт разбился: найдены его фрагменты и тела 11 человек. Всего на борту находились 92 человека, в том числе — восемь членов экипажа.

26 декабря в России объявлен общенациональный траур. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

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