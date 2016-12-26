Чебоксары, 26 декабря, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Чувашия присоединится к траурным мероприятиям в память о жертвах авиакатастрофы ТУ‑154 над Чёрным морем. На борту лайнера летели выпускник Чувашского государственного института культуры и искусств Максим Иванов, а также студент чувашского вуза Андрей Кочемасов. Сегодня, 26 декабря, перед Чувашским государственным театром оперы и балета состоится траурный митинг, сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии.

Илья Репин. Годовой поминальный митинг у Стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже. 1883

26 декабря в России объявлен общенациональным днём траура по погибшим в авиакатастрофе ТУ‑154. В Чувашии в государственных учреждениях культуры и искусства отменены все культурно-массовые мероприятия, также состоится траурный митинг. Отметим, на борту лайнера были студент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов и молодой певец, режиссер, выпускник Чувашского государственного института культуры и искусств Максим Иванов.

Напомним, Максим Иванов после окончания вокального отделения Уфимского училища искусств приехал в Чебоксары и обучался в классе заслуженного артиста Чувашии, профессора С.А. Кондратьева. Получил диплом Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специальности «Режиссер музыкального театра» (мастерская народного артиста России, профессора Ю.К. Лаптева). Начинал обучение у народного артиста России, художественного руководителя Московского музыкального театра «Геликон-опера» Д. Бертмана. Во время учебы в ГИТИСе поставил водевиль «Дайте мне старуху», фрагменты опер «Риголетто», «Демон», музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке», оперетт «Граф Люксембург», «Белая акация». Дипломной работой стала постановка оперы «Алеко» с выпускниками факультета искусств Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и хором Чувашской государственной академической симфонической капеллы. В 2015 году Максим Иванов выступил режиссером-постановщиком детского спектакля «Дитя и волшебство» М. Равеля в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154, направлявшийся в город Латакия (Сирия), исчез с радаров 25 декабря в 5:30 мск — через несколько минут после вылетела из аэропорта Сочи, где происходила его дозаправка. Самолёт разбился: найдены фрагменты Ту-154 и тела 11 человек. Всего на борту самолёта находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. 26 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что причиной крушения могло стать техническое состояние самолёта либо ошибка пилотирования. Теракт как основная версия не рассматривается.