Москва, 26 декабря, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Главным событием уходящего 2016 года в России более 40% граждан назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию. Каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис, а 17% год запомнился ростом цен и высокой инфляцией. В 2015 году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Romir.ru Наиболее значимые события 2016 года в России

Каждый пятый респондент (21%) вспомнил о допинговом скандале с российскими спортсменами и их дисквалификации на Олимпиаде в Рио.

Еще 20% опрошенных назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

А такие, казалось бы, положительные события, как восстановление отношений с Турцией и выборы депутатов в Госдуму не произвели на наших соотечественников особого впечатления, собрав всего 4% и 2% голосов соответственно.

Давая оценку мировым событиям уходящего 2016 года, жители России в первую очередь назвали таковыми президентские выборы в США. Более трети (36%) респондентов оказались под впечатлением от избрания Дональда Трампа новым американским президентом.

Как и в 2015 году, борьбу с ИГИЛ граждан РФ считают общемировым событием. Правда, в прошлом году такой ответ давали 42% опрошенных, тогда как в этом доля снизилась до 30%.

Остальные события вызвали более спокойную реакцию жителей России. Так, только 10% граждан назвали событием года Олимпийские игры в Бразилии. А чемпионат Европы по футболу запомнился всего 4% опрошенных.

Снижение цен на нефть в течение всего года назвали важным событием 6% участников опроса. 2% респондентов отметили распространение вируса Зика по планете. По 1% участников опроса в ранг значимых событий поставили землетрясения в Италии и снятие санкций с Ирана.

Опрос проводился в декабря 2016 года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше ста тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.