Москва, 26 декабря, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Специалисты, расследующие причины крушения самолёта Минобороны Ту-154, разбившегося 25 декабря, определили район падения самолёта и траекторию полёта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сегодня, 26 декабря.

Ту-154

«Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета», — сказал Конашенков.

Конашенков уточнил, что поисково-спасательная операция осложнена «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна». В зону поиска прибывают корабли, водолазы и авиатехника.

Напомним, самолёт Ту-154, направлявшийся в город Латакия (Сирия), исчез с радаров 25 декабря в 5:30 мск — через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, где самолёт был дозаправлен.

Самолёт разбился: найдены фрагменты Ту-154 и тела 11 человек. Всего на борту самолёта находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. 26 декабря в России объявлен траур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что причиной крушения могло стать техническое состояние самолёта либо ошибка пилотирования. Теракт как основная версия не рассматривается.

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