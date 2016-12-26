Москва, 26 декабря, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Бортовые самописцы потерпевшего крушение Ту-154 находятся в киле самолета и не должны быть повреждены. Так называемые черные ящики будут подняты после обнаружения воздушного судна на дне моря, об этом заявил журналистам 26 декабря главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.

Talks.su Черный ящик самолета

По его словам, специалистам известно, где именно расположены накопители информации — они находятся в киле, части самолета, которая, предположительно, пострадала меньше, чем нижняя часть и фюзеляж. Бондарев отметил, что установить место, где на дне лежат обломки самолета, удастся, возможно, в течение дня 26 декабря.

Напомним, операция по поиску тел погибших пассажиров Ту-154 и фрагментов самолета в районе Сочи продолжается, она не прекращалась всю ночь с 25 на 26 декабря. В настоящее время из воды извлечены 11 тел погибших и более 150 обломков самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море вскоре после вылета из Сочи, находились 92 человека. В их числе — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда» и восемь членов экипажа.