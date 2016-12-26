Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Власти Абхазии готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции в Черном море, где ищут обломки самолета Ту-154 и тела погибших, сообщил на совещании глава правительственной комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов.

Mil.ru Ту-154

По его словам, часть обломков Ту-154 могло отнести к берегам Абхазии — течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы РФ. «Наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции», — сказал глава Минтранса.

В настоящее время в Черном море продолжается операция по поиску и извлечению из воды обломков самолета и тел находившихся в нем людей. По последним данным, обнаружены тела 11 человек. Всего на борту Ту-154 находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.

Кроме того, в самолете летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», двое федеральных госслужащих и шесть военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря около 5:30 по московскому времени Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров. За несколько минут до этого самолет вылетел из аэропорта Сочи, где совершал дозаправку. 26 декабря объявлено президентским указом днем траура по всей стране.