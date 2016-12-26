Курган, 26 декабря, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Жители Курганской области скорбят со всей Россией и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

klimkin Траурные свечи

Напомним, самолет рухнул утром 25 декабря в Черное море недалеко от Сочи. На борту лайнера, летевшего в Сирию, находились 92 человека.

«Пассажирами самолета были прекрасные люди — артисты, журналисты, общественные деятели, военные — профессионалы своего дела, которые работали на благо нашей страны. Это большая трагедия и тяжелая утрата. Нет ничего дороже человеческих жизней. Горько, что их не вернуть. Курганская область скорбит вместе со всей Россией», — выразил соболезнования от всех жителей региона губернатор Алексей Кокорин.

Жители второго по численности города области Шадринска 25 декабря вышли на улицы города с поминальными свечами, сообщается в социальных сетях.

26 декабря объявлен в Курганской области, как и по всей России, днем траура. Отменены все массовые развлекательные мероприятия.

Однако несмотря на траур в стране 26 декабря состоялась «Елка губернатора». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования и науки Наталья Бобкова. Традиционное новогоднее торжество планировалось провести 23 декабря. Но сильный мороз заставил перенести мероприятие на три дня позднее — на 26 декабря.

В департаменте акцентировали, что на елку главы региона приглашены более 700 детей со всего Зауралья. И торжество носит благотворительный характер. Как ранее передавала пресс-служба губернатора Курганской области, на «Елку губернатора» приглашены дети-сироты, воспитанники детских домов, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а также отличники учебы.