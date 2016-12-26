Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Пользователи портала Youtube опубликовали видео с камеры наблюдения, установленной на набережной Сочи, на котором видна вспышка в небе в момент катастрофы Ту-154.

Скриншот с видео Вспышка в небе во время крушения Ту-154 Вспышка в небе во время крушения Ту-154

По предварительным данным, версия теракта не рассматривается как основная при расследовании крушения самолета Ту-154 над Черным морем — багаж и пассажиры были тщательно досмотрены в аэропорту вылета, а дозаправка в Сочи была перенесена из Моздока.

Значительный разброс обломков Ту-154, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, объясняется сильным течением в месте падения воздушного судна. В Черном море продолжается операция по поиску и извлечению из воды обломков самолета и тел находившихся в нем людей.

По последним данным, обнаружены тела 11 человек, всего на борту Ту-154 находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.