Севастополь, 26 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Около сотни севастопольцев собрались вечером 25 декабря на Графской пристани Севастополя, чтобы почтить память о жертвах крушения погибших в авиакатастрофе в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь скорбит по погибшим в авиакатастрофе

«Ансамбль им. Александрова был с нами в те дни, когда Севастополь переживал самые волнительные минуты своей жизни в марте 2014 года. Артисты выступали на площади Нахимова, и сегодня осознавать, что их нет, очень больно. Мы хотели бы, чтобы те, кто потерял своих близких в авиакатастрофе, почувствовали, что их поддерживает весь Севастополь. Мы с ними, мы скорбим и хотим протянуть руку помощи в их горе, чтобы им стало хоть чуть-чуть полегче», — сказала инициатор акции Елена Маркина.

Собравшиеся зажгли свечи и возложили в память погибших гвоздики на воды «забравшего их Черного моря».

«От трагедии, которая сегодня произошла, никто не может остаться в стороне, ни один россиянин, ни один черноморец и севастополец, всё прошедшее нам очень близко. Погибли наши соотечественники, погибли люди, которые фактически летели на войну выполнять боевую задачу», — сказал председатель севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачёв.

Самолет Ту-154 министерства обороны РФ разбился после вылета с аэродрома Адлера 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие Вооруженных Сил, а также артисты ансамбля им. А.В.Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.