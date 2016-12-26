Тольятти, Самарская область, 26 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Часть долга АвтоВАЗа реструктурирована Сбербанком на полтора года, оставшаяся часть будет реструктурирована к концу первого квартала 2017 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Какая сумма долга была пролонгирована — не сообщается. Ранее кредиты группы «АвтоВАЗ» (ОАО «АвтоВАЗ» и ООО «ОАГ») были временно пролонгированы Сбербанком до декабря, общая сумма долга составляет около 16,5 млрд рублей.

В 2015 году чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО вырос втрое — до 73,85 млрд рублей. Также компания нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд рублей.

Контрольный пакет акций компании принадлежит альянсу Renault-Nissan, блок-пакет — ГК «Ростех». Эти акционеры управляют компанией через Alliance Rostec Auto BV.