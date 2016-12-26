Москва, 26 декабря, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Brent, похоже, нашла свой диапазон на ближайшие дни: 53,70—56,50. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, на предстоящей неделе из новостей, которые смогут оказать хоть какое-то влияние на рынок, можно выделить только отчет по коммерческим запасам в США и данные о добыче в Штатах.

ptra Нефть

«На прошлой неделе данные от EIA отразили рост запасов на 2,256 млн баррелей. Если эта тенденция продолжится, Brent может нацелиться на движение в район нижней границы диапазона. Это может дать хорошую точку для краткосрочного входа на покупку», — пояснила Рогова.

«На фоне попыток разных стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, убедить рынок в том, что достигнутые договоренности будут выполняться, нефть все еще имеет шансы завершить год выше уровня 55 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 декабря, католические страны отмечают Рождество. В связи с нерабочим днём в США и странах ЕС нефтяной рынок закрыт. Торги возобновятся 27 декабря.