Москва, 26 декабря, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Операция по поиску тел погибших и обломков упавшего в районе Сочи самолета Ту-154 в ночное время не прекращалась. За первые сутки, прошедшие с момента авиакатастрофы, было найдено 11 тел и 154 фрагмента воздушного судна, об этом 26 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Ту-154

«Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи в течение ночи не прекращалась ни на минуту», — отметил он и пояснил, что работа происходит в три смены.

По его словам, группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе крушения воздушнного судна продолжает наращиваться, в настоящее время ее численность достигает 3,5 тыс. человек. Специалистам удалось тщательно изучить данные объективного контроля с радиолокационных средств, что позволило определить траекторию полета Ту-154 и более точно установить район его падения.

«Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна», — сообщил Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с экранов радаров 25 декабря, через некоторое время после вылета из международного аэропорта «Адлер» в Сочи. На борту находились 93 человека, включая 8 членов экипажа и 9 журналистов «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Большинство пассажиров — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. 26 декабря указом президента РФ объявлен в России днём траура.