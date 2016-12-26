Иркутск, 26 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутске, сообщили ИА REGNUM в окружном информационном центре «Сибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Смертоносный боярышник

Полпред проведет совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением жителей Иркутска спиртосодержащими жидкостями, а также прохождение на территории региона отопительного сезона 2016−2017 годов.

Кроме этого, Меняйло обсудит с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития субъекта Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник», в составе которого был метиловый спирт, скончался еще один человек, таким образом количество жертв увеличилось до 76 человек.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Под домашний арест уже были отправлены пять фигурантов дела о «Боярышнике».