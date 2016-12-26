Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 08:35 — ИА Регнум. В поисково-спасательных работах в районе крушения Ту-154 в Адлере принимает участие группировка сил в 3,5 тыс. человек, она продолжает наращиваться, сообщает Минобороны РФ.

Kremlin.ru Елизавета Глинка

К настоящему времени она усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семи глубоководных аппаратов. Также к операции присоединились семь судов Черноморского флота, присоединились противодиверсионный катер «Суворовец», фрегат «Адмирал Григорович», малый противолодочный корабль «Касимов», гидрографическое судно и тральщик «Минеральные Воды», а также водолазные и патрульные катера с прожекторными установками большой мощности.

К району крушения Ту-154 подходит спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тайгер». Также самолеты Ил-76 в ближайшее время доставят два обитаемых глубоководных аппарата Российского географического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря возле Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, он летел в Сирию. На борту самолета находились 92 человека.

Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).